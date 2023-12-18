ФТУ передала Фонду Світоліної права на управління збірною в Кубку Біллі Джин Кінг

Федерація тенісу України передала управління жіночою збірною України в Кубку Біллі Джин Кінг до Фонду Еліни Світоліної до 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Elina Svitolina Foundation.

"Передача управління збірною є кроком вперед до нашої мети – розвитку та популяризації українського тенісу. Сподіваємося, таке співробітництво принесе покращення результатів нашої збірної", – сказав президент ФТУ Сергій Лагур.

Світоліна посіла 8 місце в рейтнгу найкращих атлетів України 2023 року

"Сьогодні шість українських спортсменок входять до числа 100 найуспішніших тенісисток світу. І під управлінням фахової команди Фонду національна збірна здатна продемонструвати високий результат у Кубку Біллі Джин Кінг – жіночому командному чемпіонаті світу з тенісу. У нас є всі шанси на те, щоб привезти кубок світу в Україну", – сказала Світоліна.