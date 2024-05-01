Завацька перемогла у першому колі турніру в Німеччині

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (181) перемогла хорватку Тару Вурт (741) у першому колі турніру ITF W100 у Вісбадені (Німеччина).

Поєдинок завершився з рахунком 5:7, 7:5, 6:3. В наступному етапі українка зіграє з представницею Угорщини Анною Бондар (95), яку посіяли під другим номером.

ITF W100

Вісбаден, Німеччина

Одиночний розряд, перше коло

1 травня

Катаріна Завацька (Україна) — Тара Вурт (Хорватія) 5:7, 7:5, 6:3

Нагадаємо, Завацька не змогла дограти фінальний матч кваліфікації, знявшись у другому сеті гри проти Барбори Паліцової з Чехії. Тим не менш, українка потрапила до основної сітки турніру в статусі "лакі лузера".

Нещодавно Катаріна розповіла, що її головною метою є перемога на турнірі Grand Slam.