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25.04.2024 21:39 370

Завацька: Моя найголовніша мета — виграти турнір Grand Slam

Сьогодні 20:36 144 1
Завацька: Моя найголовніша мета — виграти турнір Grand Slam
#Катаріна Завацька

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (181) мріє про перемогу на турнірі серії Grand Slam.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю ВТU. 

"Мета в тенісі? Я багато про що мрію, але станом на зараз я намагаюся ставити перед собою мету і досягати її одна за одною.

Моя найголовніша мета в тенісі - виграти турнір Grand Slam", — сказала Завацька. 

Напередодні Катаріна не змогла дограти фінальний матч кваліфікації на турнір ITF W100 у Вісбадені (Німеччина). Українка знялася з гри проти Барбори Паліцової з Чехії (319) у другому сеті за рахунку — 4:6, 1:4.

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