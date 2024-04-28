Надія Кіченок завершила шлях на парному турнірі в Мадриді

Головне
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ
Сьогодні 19:32 2976 1
Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ
Сьогодні 20:24 1164
Відставка в УПЛ: Керівництво Колоса звільнило Вишняка
Сьогодні 19:54 215
Олександрія та Колос зіграли унічию в 26 турі УПЛ
Сьогодні 17:23 391
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках
Сьогодні 14:56 1531
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ
Сьогодні 12:13 657
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою
Сьогодні 10:47 9298
Гераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
Сьогодні 08:00 20480 2
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:10 16002 1
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:06 5579
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 11:19 535
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 07:21 569
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Вчора 08:01 785
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:57 797
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:48 693
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:44 572
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:37 726
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 941
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 299
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1409 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 954
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 929
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1289
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 828
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 779

Надія Кіченок завершила шлях на парному турнірі в Мадриді

Сьогодні 21:00 86 0
Надія Кіченок завершила шлях на парному турнірі в Мадриді
#Mutua Madrid Open, #Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като зазнали поразки від "нейтрального" дуету Анастасії Павлюченкової та Анастасії Потапової в другому колі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 1:6. 

Mutua Madrid Open — WTA 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Парний розряд
Друге коло, 28 квітня

Надія Кіченок (Україна)/Мію Като (Японія) —  Анастасія Павлюченкова/Анастасії Потапова 4:6, 1:6

Зазначимо, що сестра Надії, Людмила Кіченок, зберігає шанси на перемогу в турнірі. Українка в парі з латвійкою Альоною Остапенко пробилися до чвертьфіналу змагань.

Нагадаємо, всі українські тенісистки завершили свій шлях на одиночному турнірі в столиці Іспанії. Даяна Ястремська зазнала поразки в третьому колі від американки Коко Ґофф, Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Гераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті Гераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті 20480 2
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги 16002 1
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках 1531
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ 2976 1
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою 9298
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ 5579
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7081 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118545
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26356
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14131
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11201 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52702