Надія Кіченок завершила шлях на парному турнірі в Мадриді

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като зазнали поразки від "нейтрального" дуету Анастасії Павлюченкової та Анастасії Потапової в другому колі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 1:6.

Mutua Madrid Open — WTA 1000

Іспанія, Мадрид

Ґрунт

Парний розряд

Друге коло, 28 квітня

Надія Кіченок (Україна)/Мію Като (Японія) — Анастасія Павлюченкова/Анастасії Потапова 4:6, 1:6

Зазначимо, що сестра Надії, Людмила Кіченок, зберігає шанси на перемогу в турнірі. Українка в парі з латвійкою Альоною Остапенко пробилися до чвертьфіналу змагань.

Нагадаємо, всі українські тенісистки завершили свій шлях на одиночному турнірі в столиці Іспанії. Даяна Ястремська зазнала поразки в третьому колі від американки Коко Ґофф, Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд.