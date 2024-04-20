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Марта Костюк – Коко Ґофф: огляд 1/4 фіналу Штутгарта

Сьогодні 08:51 143 0
Марта Костюк – Коко Ґофф: огляд 1/4 фіналу Штутгарта
#Марта Костюк, #Коко Гофф

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) обіграла американку Коко Ґофф (3) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Штутгарт (Німеччина)
Призовий фонд – $802 237
Ґрунт
1/4 фіналу, 19 квітня

Марта Костюк (Україна) – Коко Ґофф (США) 3:6, 6:4, 7:6(6)

Нагадаємо, в другому колі Марта неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів — 6:2, 4:6, 7:5. А у своєму стартовому поєдинку в Штутгарті у понад тригодинному матчі перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), 6:4.

У півфіналі на Костюк чекає чешка Маркета Вондроушова (8), яка напередодні пройшла білоруску Аріну Соболенко (2) — 3:6, 6:3, 7:5. Це вже третій вихід в 1/2 фіналу для українки в поточному сезоні, після аналогічних здобутків на турнірах у Сан-Дієґо (дійшла до фіналу) та Маямі.

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