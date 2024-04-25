Стародубцева вийшла у чвертьфінал турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) пройшла до чвертьфіналу турніру ITF W100 в Оейраші, Португалія.

Українка здобула перемогу над господаркою Франсіскою Жорже (184) в другому раунді змагання.

Матч тривав 2 години 37 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:2, 6:3.

W100 Oerias

Призовий фонд — $100 000

Ґрунт

Друге коло, 25 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) — Франсіска Жорже (Португалія) 4:6, 6:2, 6:3

Нагадаємо, в першому колі турніру Юлія впевнено здолала росіянку Єкатерину Макарову (6:3, 6:3).

У другому колі Стародубцева зіграє проти переможниці пари Альона Фалей (187) — Елла Зайдель (152). В турнірі могла взяти участь ще одна українка, Катаріна Завацька, але у відборі кваліфікації їй не вдалося пройти італійку Каміллу Розателлу (5:7, 3:5).