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20.04.2024 11:05 684

Стародубцева вийшла у чвертьфінал турніру в Португалії

Сьогодні 19:58 80 0
Стародубцева вийшла у чвертьфінал турніру в Португалії
#ITF, #Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) пройшла до чвертьфіналу турніру ITF W100 в Оейраші, Португалія. 

Українка здобула перемогу над господаркою Франсіскою Жорже (184) в другому раунді змагання.

Матч тривав 2 години 37 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:2, 6:3. 

W100 Oerias
Призовий фонд — $100 000
Ґрунт
Друге коло, 25 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) — Франсіска Жорже (Португалія) 4:6, 6:2, 6:3

Нагадаємо, в першому колі турніру Юлія впевнено здолала росіянку Єкатерину Макарову (6:3, 6:3).

У другому колі Стародубцева зіграє проти переможниці пари Альона Фалей (187) — Елла Зайдель (152). В турнірі могла взяти участь ще одна українка, Катаріна Завацька, але у відборі кваліфікації їй не вдалося пройти італійку Каміллу Розателлу (5:7, 3:5). 

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