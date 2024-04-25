Стародубцева вийшла у чвертьфінал турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) пройшла до чвертьфіналу турніру ITF W100 в Оейраші, Португалія.
Українка здобула перемогу над господаркою Франсіскою Жорже (184) в другому раунді змагання.
Матч тривав 2 години 37 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:2, 6:3.
W100 Oerias
Призовий фонд — $100 000
Ґрунт
Друге коло, 25 квітня
Юлія Стародубцева (Україна) — Франсіска Жорже (Португалія) 4:6, 6:2, 6:3
Нагадаємо, в першому колі турніру Юлія впевнено здолала росіянку Єкатерину Макарову (6:3, 6:3).
У другому колі Стародубцева зіграє проти переможниці пари Альона Фалей (187) — Елла Зайдель (152). В турнірі могла взяти участь ще одна українка, Катаріна Завацька, але у відборі кваліфікації їй не вдалося пройти італійку Каміллу Розателлу (5:7, 3:5).