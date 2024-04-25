Cтародубцева впевнено пройшла у півфінал парного турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.

Юлія Стародубцева та швейцарка Конні Перрен здобули перемогу над представницею Німеччини Юлією Логофф та сербкою Наталією Стефанович у чвертьфіналі парного турніру ITF W100 в Оейраші, Португалія.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1, 6:4.

У півфіналі Юлія та Конні зустрінуться з господарками змагання, сестрами Франсіскою та Матілде Жорже.

Зазначимо, що в другому раунді одиночного турніру українка здолала саме Франсіску.

W100 Oerias

Ґрунт

Парний розряд

Чвертьфінал, 25 квітня

Юлія Стародубцева (Україна)/Конні Перрен (Швейцарія) — Юлія Логофф (Португалія)/Наталія Стефанович (Сербія) 6:1, 6:4

Нагадаємо, інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу в другому колі турніру в Мадриді.

Також, Надія Кіченок успішно стартувала на парному змаганні в столиці Іспанії.