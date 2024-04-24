Марченко поступився у першому колі парного турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко та Денис Євсеєв (184) з Казахстану у супертайбрейку поступились дуету італійця Маттії Беллуччі (181) і Моезу Ашаргі (331) з Тунісу в першому колі парного розряду Челленджера в Шеньчжені (Китай).

Поєдинок тривав 59 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 10:5. Пара українця 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

ATP Challenger

Шеньчжень, Китай

Парний розряд, Перше коло

24 квітня

Маттія Беллуччі (Італія)/Моез Ашаргі (Туніс) — Ілля Марченко (Україна)/Денис Єлисеєв (Казахстан) 6:3, 1:6, 10:5

Нагадаємо, напередодні Марченко в одиночному розряді також поступився Беллуччі в першому колі Челленджера. Нещодавно українець Віталій Сачко з перемоги стартував на парному турнірі в Чехії.