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Марченко поступився в першому колі турніру в Китаї

Сьогодні 14:33 141 0
Марченко поступився в першому колі турніру в Китаї
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (240) поступився італійцю Маттії Беллуччі (181) в першому колі Челленджера в Шеньчжені (Китай).

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 4:6. Українець 4 рази подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки і використав 1 з 2 брейк-пойнтів.

ATP Challenger 75
Шеньчжень, Китай,
Одиночний розряд
Перше коло, 23 квітня

Ілля Марченко (Україна) — Маттія Беллуччі (Італія) 3:6, 4:6

Нагадаємо, нещодавно Марченко програв у 1/2 фіналу Челленджера в Кванджу. Для Іллі це був перший півфінал у парному розряді з жовтня 2019 року.

Напередодні Олексій Крутих (425) вилетів із кваліфікації турніру в Римі (Італія).

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