Марченко поступився в першому колі турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (240) поступився італійцю Маттії Беллуччі (181) в першому колі Челленджера в Шеньчжені (Китай).

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 4:6. Українець 4 рази подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки і використав 1 з 2 брейк-пойнтів.

ATP Challenger 75

Шеньчжень, Китай,

Одиночний розряд

Перше коло, 23 квітня

Ілля Марченко (Україна) — Маттія Беллуччі (Італія) 3:6, 4:6

Нагадаємо, нещодавно Марченко програв у 1/2 фіналу Челленджера в Кванджу. Для Іллі це був перший півфінал у парному розряді з жовтня 2019 року.

Напередодні Олексій Крутих (425) вилетів із кваліфікації турніру в Римі (Італія).