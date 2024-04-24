Сачко з перемоги стартував на парному турнірі в Чехії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (189) і представник Чехії Патрік Рікл (710) обіграли американсько-бразильський тандем Еван Кінг/Орланду Луж (333) у першому колі Челленджера в Остраві (Чехія).

Матч тривав 1 годину 46 хвилин та завершився з рахунком 5:7, 6:4, 10:6. Сачко та Рікл 1 раз подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 2 з 13 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі суперниками українсько-чеської пари буде португальський дует Жайме Фарія/Енріке Роша.

ATP Challenger

Острава, Чехія

Ґрунт

Парний розряд

Перше коло, 24 квітня

Віталій Сачко (Україна)/Патрік Рікл (Чехія) — Еван Кінг(США)/Орланду Луж (Бразилія) 5:7, 6:4, 10:6

Зазначимо, що Сачко з перемоги розпочав одиночний турнір, обігравши у першому колі Норберта Гомбоші (499) зі Словаччини.