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Сачко з перемоги стартував на парному турнірі в Чехії

Сьогодні 15:36 108 0
Сачко з перемоги стартував на парному турнірі в Чехії
Фото - Getty Images
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (189) і представник Чехії Патрік Рікл (710) обіграли американсько-бразильський тандем Еван Кінг/Орланду Луж (333) у першому колі Челленджера в Остраві (Чехія).

Матч тривав 1 годину 46 хвилин та завершився з рахунком 5:7, 6:4, 10:6. Сачко та Рікл 1 раз подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 2 з 13 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі суперниками українсько-чеської пари буде португальський дует Жайме Фарія/Енріке Роша.

ATP Challenger
Острава, Чехія
Ґрунт
Парний розряд
Перше коло, 24 квітня

Віталій Сачко (Україна)/Патрік Рікл (Чехія) — Еван Кінг(США)/Орланду Луж (Бразилія) 5:7, 6:4, 10:6

Зазначимо, що Сачко з перемоги розпочав одиночний турнір, обігравши у першому колі Норберта Гомбоші (499) зі Словаччини.

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