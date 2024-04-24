Володько (Бондаренко) не пробилася до основної сітки турніру в Шарлоттсвіллі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (341), більш відома під дівочим прізвищем Бондаренко, вилетіла з ґрунтового турніру ITF W75 в американському Шарлоттсвіллі.

Вона уступила в грі за вихід до основної сітки змагання американці Вікторії Флорес (795) з рахунком 4:6, 2:6.

ITF W75

Шарлоттсвілл, США

Ґрунт

Кваліфікація, друге коло

24 квітня

Катерина Володько (Україна) – Вікторія Флорес (США) 4:6, 2:6

Раніше 37-річна українка перемогла іншу американку Марібеллу Дзамаріппу (789) — 6:7(3), 6:4, 7:5.

Це став перший турнір, на якому змагалася Катерина у 2024 році.

Нагадаємо, українець Віталій Сачко виграв у першому колі Челленджера в Чехії.