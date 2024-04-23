Володько (Бондаренко) з боями здобула першу перемогу в 2024 році

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Володько (341), більш відома під дівочим прізвищем Бондаренко, зіграла свій перший матч у 2024 році.
У кваліфікації ґрунтового турніру ITF W75 в американському Шарлоттсвіллі 37-рчна тенісистка перемогла Марібеллу Дзамаріппу (789) зі США — 6:7(3), 6:4, 7:5.
Найпружена зустріч тривала майже три години.
ITF W75
Шарлоттсвілл, США
Ґрунт
Кваліфікація, перше коло
23 квітня
Катерина Володько — Марібеллу Дзамаріппу 6:7(3), 6:4, 7:5
У вівторок, 23 квітня, за місце в основній сітці Володько зіграє проти іншої американки Вікторії Флорес (795).
Нагадаємо, стали відомі потенційні суперниці українок в наступному плей-оф Кубку Біллі Джин Кінг.