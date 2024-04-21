Головне
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ
Сьогодні 19:52 5532
NAVI Junior виграли European Pro League Season 17 з Dota 2
Сьогодні 22:20 163
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
Сьогодні 21:29 205
Драма на Вемблі: МЮ не втримав перевагу в 3 голи над клубом із Чемпіоншипа, але переміг у серії пенальті
Сьогодні 20:25 767
Погачар тріумфував у гонці Льєж-Бастон-Льєж
Сьогодні 18:38 3256
Збірна України обіграла Литву в контрольному матчі напередодні ЧС
Сьогодні 17:41 340
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта
Сьогодні 16:29 531
Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку
Сьогодні 15:37 4578 1
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта
Сьогодні 15:18 7090
Снігур виграла хардовий турнір у Франції
Сьогодні 14:06 639
Прямі трансляції
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 14:14 938 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 14:09 620
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 04:02 595
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:04 1027
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:11 570

Українки дізналися своїх потенційних суперниць на престижному турнірі в Мадриді

4 з 5 українських тенісисток стартують відразу з другого кола
Сьогодні 22:00 167 0
Українки дізналися своїх потенційних суперниць на престижному турнірі в Мадриді
#Ангеліна Калініна, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

21 квітня відбулось жеребкування основної сітки Mutua Madrid Open - WTA 1000 в Мадриді (Іспанія). Імена своїх перших потенційних суперниць дізнались українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Відразу 4 з 5 представниць України є сіяними на турнірі, тож розпочнуть змагання аж із 2-го кола.

Результати жеребкування для українок:

Перше коло

  • Леся Цуренко (Україна, 41) -  Александра Еала (Філіпіни, 169)

Переможниця пари виходить на Сорана Кирстя (Румунія, 27)

Друге коло

  • Еліна Світоліна (Україна, 18) - Сара Соррібес Тормо (Іспанія, 51) / кваліфаєрка
  • Марта Костюк (Україна, 27) - Лорен Девіс (США, 168) / Маяр Шериф (Єгипет, 72)
  • Ангеліна Калініна (Україна, 32) - Ван Яфань (Китай, 71) / Керолайн Доулгайд (США, 48)
  • Даяна Ястремська (Україна, 33) - кваліфаєрка / Аманда Анісімова (США, 238)

Чинною чемпіонкою турніру є представниця країни-агресорки Білорусі - Аріна Соболенко (2). Змагання в основній сітці стартують 23 квітня. Призовий фонд становить $8,770,480.

Нагадаємо, напередодні Костюк поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній (4) у фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта 7090
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні 19724
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ 5532
Онофрійчук пройшла до фіналу Кубку світу з художньої гімнастики Онофрійчук пройшла до фіналу Кубку світу з художньої гімнастики 8158
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги 20870
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку 20465
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61841
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21745 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30771 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35582 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340337 9
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12017