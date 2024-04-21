4 з 5 українських тенісисток стартують відразу з другого кола

Джерело - Чемпіон.

21 квітня відбулось жеребкування основної сітки Mutua Madrid Open - WTA 1000 в Мадриді (Іспанія). Імена своїх перших потенційних суперниць дізнались українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Відразу 4 з 5 представниць України є сіяними на турнірі, тож розпочнуть змагання аж із 2-го кола.

Результати жеребкування для українок:

Перше коло

Леся Цуренко (Україна, 41) - Александра Еала (Філіпіни, 169)

Переможниця пари виходить на Сорана Кирстя (Румунія, 27)

Друге коло

Еліна Світоліна (Україна, 18) - Сара Соррібес Тормо (Іспанія, 51) / кваліфаєрка

Марта Костюк (Україна, 27) - Лорен Девіс (США, 168) / Маяр Шериф (Єгипет, 72)

Ангеліна Калініна (Україна, 32) - Ван Яфань (Китай, 71) / Керолайн Доулгайд (США, 48)

Даяна Ястремська (Україна, 33) - кваліфаєрка / Аманда Анісімова (США, 238)

Чинною чемпіонкою турніру є представниця країни-агресорки Білорусі - Аріна Соболенко (2). Змагання в основній сітці стартують 23 квітня. Призовий фонд становить $8,770,480.

Нагадаємо, напередодні Костюк поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній (4) у фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.