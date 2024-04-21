Крутих вилетів із кваліфікації Челленджера в Італії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (405) поступився іспанцю Даніелю Меріді Агілару (368) у півфіналі кваліфікації Челленджера в Римі (Італія).

Поєдинок тривав 2 години 34 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 7:6(9), 2:6. Українець 5 разів подав навиліт, припустився трьох подвійних помилок і реалізував 6 з 13 брейк-пойнтів.

ATP Challenger - Рим (Італія)

Кваліфікація, Півфінал

21 квітня

Олексій Крутих (Україна) — Даніель Меріда Агілар (Іспанія) 4:6, 7:6(9), 2:6

Нагадаємо, українка Дарія Снігур стала чемпіонкою турніру ITF W50 у Кальві, Франція, після перемоги над Валентіною Різер із Швейцарії.

Також сьогодні, 21 квітня, за трофей змагалася Марта Костюк. На жаль, їй не вдалося здолати четверту представницю топ-10 поспіль. У фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті українка у двох сетах поступилася казахстанці Олені Рибакіній.