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Марченко програв у півфіналі парного турніру в Кванджу

Сьогодні 10:38 68 0
Марченко програв у півфіналі парного турніру в Кванджу
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (239) і литовець Річардас Беранкіс (371) поступилися південнокорейському дуету Чжа Мун Лі (564) та Мін К"ю Сонг у півфіналі парного розряду Челленджера в Кванджу (Південна Корея).

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6. Пара українця двічі подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і використала 1 з 9 брейк-пойнтів.

Gwangju Open — ATP Challenger 75
Кванджу, Південна Корея,
Парний розряд, Хард
1/2 фіналу, 19 квітня

Ілля Марченко (Україна)/Річардас Беранкіс (Литва) — Чжа Мун Лі/Мін К"ю Сонг (Південна Корея) 4:6, 4:6

Для Іллі це був перший півфінал у парному розряді з жовтня 2019 року. Нагадаємо, у чвертьфіналі пара українця впевнено здолала місцевий дует Санхуй Шіна (460) та Ву Бін Шіна.

Напередодні Марченко в одиночному розряді поступився тенісисту Сон Чхан Хону (172) з Південної Кореї у першому колі турніру.

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