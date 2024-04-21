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Костюк — Рибакіна: відомо, який канал покаже фінал турніру в Штутгарті

Гра відбудеться в неділю, 21 квітня.
Сьогодні 03:00 108 0
Костюк — Рибакіна: відомо, який канал покаже фінал турніру в Штутгарті
#Марта Костюк, #Єлєна Рибакіна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) зіграє проти Єлєни Рибакіної (4) з Казахстану у фінальному матчі турніру WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті.

Гра відбудеться в неділю, 21 квітня, на центральному корті. Початок — орієнтовно о 14:00 за київським часом.

Поєдинок в Україні можна буде переглянути на телеканалі Setanta Sports та OTT-платформі Setanta Sports.

Плеєр із трансляцією

Нагадаємо, Костюк у своєму стартовому поєдинку на Porsche Tennis Grand Prix за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів, — 6:2, 4:6, 7:5, а далі створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Марта за три дні провела на корті 8,5 годин, після чого провела приблизно півторагодинний півфінал проти чешки Маркети Вондроушової — 7:6(2), 6:2.

21-річна киянка в Штутгарті встигла стати п'ятою українською тенісисткою, яка виграла сім або більше матчів проти суперниць із топ-10 рейтингу WTA:

  1. Еліна Світоліна — 36
  2. Леся Цуренко — 9
  3. Катерина Володько (Бондаренко) — 8
  4. Олена Бондаренко — 7
  5. Марта Костюк — 7
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