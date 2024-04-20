Костюк зіграє проти восьмої ракетки світу в 1/2 фіналу Штутгарта

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк (27) протистоятиме восьмій ракетці світу, чешці Маркеті Вондроушовій у півфіналі турніру WTA 500 в німецькому Штутгарті.

Тенісистки зіграють у другому запуску на центральному корті. Орієнтовний початок матчу — 17:00 за київським часом. Пряма трансляція — на телеканалі Setanta Sports та OTT-платформі Setanta Sports.

Востаннє суперниці грали між собою у квітні 2023-го в межах матчу Україна — Чехія у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, тоді перемогу здобула Маркета.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт (Німеччина)

Призовий фонд – $802 237

Ґрунт

1/2 фіналу, 20 квітня

Марта Костюк (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія)

Нагадаємо, Костюк у своєму стартовому поєдинку в Штутгарті за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів — 6:2, 4:6, 7:5, а напередодні створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6).