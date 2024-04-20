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Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Вондроушова

Українську тенісистку вважають аутсайдеркою протистояння.
Сьогодні 04:00 58 0
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Вондроушова
#Вондроушова, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Букмекери вважають чеську тенісистку Маркету Вондроушову (8) фавориткою півфінального матчу турніру WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті проти українки Марти Костюк (27).

Коефіцієнти

  • Перемога Костюк — 3,10
  • Перемога Вондроушової — 1,44

Гра відбудеться в суботу, 20 квітня, останнім запуском на центральному корті. Початок — орієнтовно о 17:00 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

Це буде друга очна зустріч цих суперниць. Перша відбулась у квітні 2023-го в межах матчу Україна — Чехія у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, тоді перемогу святкувала чинна чемпіонка Вімблдона з рахунком 6:2, 6:1.

Нагадаємо, Костюк у своєму стартовому поєдинку в Штутгарті за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів — 6:2, 4:6, 7:5, а напередодні створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Марта за три дні провела на корті 8,5 годин.

Зі свого боку Вондроушова на шляху до півфіналу поточного змагання пройшла ховатку Донну Векич (37) — 6:4, 6:3, росіянку Анастасію Потапову (36) — 7:6(5), 6:1, а також білоруску Аріну Соболенко (2) — 3:6, 6:3, 7:5.

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