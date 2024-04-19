Костюк гратиме проти третьої ракетки світу в 1/4 фіналу на турнірі у Штутгарті

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк (27) протистоятиме третій ракетці світу, американці Коко Гофф у чвертьфіналі турніру WTA 500 в німецькому Штутгарті.

Тенісистки зіграють у четвертому запуску на центральному корті. Початок матчу не раніше, ніж 19:30 за київським часом.

Востаннє вони грали між собою на AO-2024, тоді перемогу у впертій боротьбі святкувала американка — 7:6(6), 6:7(3), 6:2.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт (Німеччина)

Призовий фонд – $802 237

Грунт

1/4 фіналу, 19 квітня

Марта Костюк (Україна) – Коко Гофф (США)

Нагадаємо Марта, відігравши 5 матчболів, обіграла китаянку Чжен Ціньвень (7) в другому колі турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина).

У першому колі Костюк у понад тригодинному матчі перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), 6:4.

Раніше ми повідомляли, що інша українка Ангеліна Калініна (32) перемогла італійку Мартіну Тревізан (78) та пройшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Франції.