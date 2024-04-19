Костюк гратиме проти третьої ракетки світу в 1/4 фіналу на турнірі у Штутгарті

Головне
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні
Сьогодні 06:58 4990 3
Марченко програв у півфіналі парного турніру в Кванджу
Сьогодні 10:38 68
Байло та Лискун здобули бронзу на Суперфіналі Кубку світу в Сіані
Сьогодні 09:15 157
Відомі всі пари першого раунду плей-оф НХЛ
Сьогодні 08:42 177
Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі
Сьогодні 07:58 334
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи
Сьогодні 00:54 12297
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 00:49 12568 1
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка
Вчора 18:03 10442 1
Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ
Вчора 17:26 4494
Юнацька збірна України впевнено перемогла Угорщину на чемпіонаті світу U-18
Вчора 16:36 709
Прямі трансляції
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 05:09 580
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 04:25 1171
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 22:00 162
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 21:26 192
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 20:14 211
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 17:55 219
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2284
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 816
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 795
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 13:00 712

Костюк гратиме проти третьої ракетки світу в 1/4 фіналу на турнірі у Штутгарті

Сьогодні 10:26 102 0
Костюк гратиме проти третьої ракетки світу в 1/4 фіналу на турнірі у Штутгарті
Фото: BTU
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк (27) протистоятиме третій ракетці світу, американці Коко Гофф у чвертьфіналі турніру WTA 500 в німецькому Штутгарті.

Тенісистки зіграють у четвертому запуску на центральному корті. Початок матчу не раніше, ніж 19:30 за київським часом.

Востаннє вони грали між собою на AO-2024, тоді перемогу у впертій боротьбі святкувала американка — 7:6(6), 6:7(3), 6:2.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Штутгарт (Німеччина)
Призовий фонд – $802 237
Грунт
1/4 фіналу, 19 квітня

Марта Костюк (Україна) – Коко Гофф (США)

Нагадаємо Марта, відігравши 5 матчболів, обіграла китаянку Чжен Ціньвень (7) в другому колі турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина).

У першому колі Костюк у понад тригодинному матчі перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), 6:4.

Раніше ми повідомляли, що інша українка Ангеліна Калініна (32) перемогла італійку Мартіну Тревізан (78) та пройшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Франції.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні 10732 2
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка 10442 1
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи 12297
Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського 22341
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 5508
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті 12568 1
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93156
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161347
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21486 2
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65867
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46477
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11086 2