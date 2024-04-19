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Костюк: Усі матчболи Чжен Ціньвень — це були якісь неймовірні розіграші

Сьогодні 12:48 60 0
Костюк: Усі матчболи Чжен Ціньвень — це були якісь неймовірні розіграші
#Марта Костюк

Джерело - BTU.org.ua.

Друга ракетка України Марта Костюк (27) вважає, що заслужила перемогу в 2 колі турніру WTA 500 у німецькому Штутгарті, бо всі відіграні матчболи в Чжен Ціньвень (7) були неймовірними розіграшами.

Слова тенісистки наводять на сайті BTU.org.ua.

"Як мені все це вдалося? Не знаю. У другому сеті я була дуже близька, у мене були шанси, але я не скористалася ними. Я трохи засмутилася, вже не вірила, що зможу виграти цей матч. За рахунку 5-4 вона була близька до перемоги. Всі її матчболи — це були якісь неймовірні розіграші. Тож я не знаю... Можливо, я трохи заслужила цю перемогу (сміється).

Що я зробила, щоб швидко зібратися після програшу другої партії? Якщо чесно, навіть якби я програла поєдинок, я б усе одно була досить задоволена тим, як я трималася.

Насправді це нелегко, коли граєш проти тенісистки з топ-10 або просто сильної суперниці, коли ти маєш ці шанси, але тобі не вдається їх реалізувати. І ти думаєш, мовляв, ну все, я втратила шанси, тепер треба зробити щось надзвичайне. Звісно, це додає тиску, але для мене це чудова перемога. Зараз уже дуже пізно, тож дякую глядачам за те, що залишилися і дивилися", — повідомила спортсменка.

Раніше у першому колі Костюк у понад тригодинному матчі обіграла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), 6:4.

Ми повідомляли, що українка протистоятиме у чвертьфіналі третій ракетці світу, американці Коко Гофф. Початок матчу не раніше, ніж 19:30 за київським часом.

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