Надаль поступився 11-й ракетці світу у своєму другому матчі після повернення на ґрунт

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (644) програв австралійцеві Алексу де Мінору (11) в матчі другого кола турніру категорії ATP 500 у Барселоні.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини й завершився з рахунком 5:7, 1:6. Надаль не виконав жодної подачі навиліт (2 в суперника), допустив 1 подвійну помилку (3 в суперника) й реалізував 1 із 3 брейк-пойнтів (5/9 в суперника).

Де Мінор вдало розпочав матч, зробивши ранній брейк. Головним гайлайтом стартових хвилин стала чудова контратака ударом навиліт із форхенда під задню лінію.

Втім, легендарний 22-разовий переможець турнірів серії Grand Slam не здавався і зміг нівелювати перевагу суперника, втікши з рахунку 1:3 на 4:3. Зокрема, Надаль потішив публіку своїм супербекхендом.

А потім зірвав овацію ще одним чудовим випадом.

💥 ES-PEC-TA-CU-LAR 💥



🔥 Rafa Nadal y sus puntos en tierra batida...



🇦🇺 De Miñaur 5️⃣

🇪🇸 Nadal 5️⃣pic.twitter.com/X8Msdzdn63 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 17, 2024

Проте фактор змагальної форми взяв гору і 4-й сіяний турніру в кінці першої партії виграв 10 очок поспіль. А в другому сеті серйозної боротьби вже не вийшло.

Матчбол Алекс виграв завдяки невимушеній помилці Рафи.

Попри поразку, вболівальники на трибунах стоячи проводжали Надаля.

Відтак де Мінор до мінімуму скоротив відставання в рахунку очних зустрічей із Надалем — 2:3. У наступному раунді йому протистоятиме переможець пари Альтмаєр — Філь.

Barcelona Open – ATP 500

Штутгарт (Німеччина)

Призовий фонд – €2,782,960

Ґрунт

Друге коло, 17 квітня

Рафаель Надаль (Іспанія) – Алекс де Мінор (Австралія) 5:7, 1:6

Нагадаємо, що Рафаель Надаль вигравав змагання в Барселоні рекордні 12 разів, а у 2017 році центральний корт турніру був перейменований на його честь — Pista Rafa Nadal.

Нагадаємо, ветеран, оклигавши від травм, повернувся в Тур після майже річної перерви на початку 2024-го у Брісбені, де дійшов до чвертьфіналу. Але потім почергово знімався з усіх наступних змагань ще до їхнього старту.

Гра першого кола Барселони проти Флавіо Коболлі стала для Надаля першим виступом на ґрунті за 681 день (відколи він учотирнадцяте тріумфував на Ролан Ґаррос, у трьох сетах здолавши Каспера Рууда).

Головною ціллю Надаля на, як він сам зазначав, потенційно останній рік професійної кар'єри є якраз виступ під час ґрунтового сезону, зокрема його кульмінації — Відкритого чемпіонату Франції.