Надаль поступився 11-й ракетці світу у своєму другому матчі після повернення на ґрунт

Головне
Динамо з голом Буяльського здолало Минай у перенесеному матчі 16 туру УПЛ
Сьогодні 17:23 3380
Збірна України взяла реванш у Латвії в другому контрольному матчі
Сьогодні 20:51 191
Лунін — у старті. Стали відомі склади Реала та Ман Сіті на матч-відповідь 1/4 ЛЧ
Сьогодні 20:27 391
Олександрія втратила перемогу в ендшпілі матчу проти Оболоні
Сьогодні 20:01 2023 1
Костюк у понад тригодинному матчі здолала Зігемунд на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 19:06 537 2
Збірна України U-19 дізналася суперників на груповому етапі Євро-2024
Сьогодні 17:21 5993
Формула-1 повертається в Шанхай: розклад Гран-прі Китаю
Сьогодні 16:48 218
Гутцайт розкрив суму призових для українських атлетів за медалі Олімпійських ігор-2024
Сьогодні 16:15 6242
На Світоліну чекають надскладні два місяці: першій ракетці України треба захищати низку рейтингових очок
Сьогодні 15:39 1012
Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024
Сьогодні 13:29 18146
Прямі трансляції
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:12 538
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 20:45 272
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2208
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 748
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 728
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 990
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1170
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1444
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1263
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
06.04.2024 09:54 897

Надаль поступився 11-й ракетці світу у своєму другому матчі після повернення на ґрунт

Сьогодні 20:06 175 0
Надаль поступився 11-й ракетці світу у своєму другому матчі після повернення на ґрунт
#Рафаель Надаль, #Де Мінор

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (644) програв австралійцеві Алексу де Мінору (11) в матчі другого кола турніру категорії ATP 500 у Барселоні.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини й завершився з рахунком 5:7, 1:6. Надаль не виконав жодної подачі навиліт (2 в суперника), допустив 1 подвійну помилку (3 в суперника) й реалізував 1 із 3 брейк-пойнтів (5/9 в суперника).

Де Мінор вдало розпочав матч, зробивши ранній брейк. Головним гайлайтом стартових хвилин стала чудова контратака ударом навиліт із форхенда під задню лінію.

Втім, легендарний 22-разовий переможець турнірів серії Grand Slam не здавався і зміг нівелювати перевагу суперника, втікши з рахунку 1:3 на 4:3. Зокрема, Надаль потішив публіку своїм супербекхендом.

А потім зірвав овацію ще одним чудовим випадом.

Проте фактор змагальної форми взяв гору і 4-й сіяний турніру в кінці першої партії виграв 10 очок поспіль. А в другому сеті серйозної боротьби вже не вийшло.

Матчбол Алекс виграв завдяки невимушеній помилці Рафи.

Попри поразку, вболівальники на трибунах стоячи проводжали Надаля.

Відтак де Мінор до мінімуму скоротив відставання в рахунку очних зустрічей із Надалем — 2:3. У наступному раунді йому протистоятиме переможець пари Альтмаєр — Філь.

Barcelona Open – ATP 500
Штутгарт (Німеччина)
Призовий фонд – €2,782,960
Ґрунт
Друге коло, 17 квітня

Рафаель Надаль (Іспанія) – Алекс де Мінор (Австралія) 5:7, 1:6

Нагадаємо, що Рафаель Надаль вигравав змагання в Барселоні рекордні 12 разів, а у 2017 році центральний корт турніру був перейменований на його честь — Pista Rafa Nadal.

Нагадаємо, ветеран, оклигавши від травм, повернувся в Тур після майже річної перерви на початку 2024-го у Брісбені, де дійшов до чвертьфіналу. Але потім почергово знімався з усіх наступних змагань ще до їхнього старту. 

Гра першого кола Барселони проти Флавіо Коболлі стала для Надаля першим виступом на ґрунті за 681 день (відколи він учотирнадцяте тріумфував на Ролан Ґаррос, у трьох сетах здолавши Каспера Рууда).

Головною ціллю Надаля на, як він сам зазначав, потенційно останній рік професійної кар'єри є якраз виступ під час ґрунтового сезону, зокрема його кульмінації — Відкритого чемпіонату Франції.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024 Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024 18146
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 22893
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 30078
Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів 12795
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів 15095
Гутцайт розкрив суму призових для українських атлетів за медалі Олімпійських ігор-2024 Гутцайт розкрив суму призових для українських атлетів за медалі Олімпійських ігор-2024 6242
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23723
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93046
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40080
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11073 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51303
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138274 2