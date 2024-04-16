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11.04.2024 16:43 959

Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки

Якщо точніше — вперше за 681 день!
Сьогодні 19:36 Андрій Дунець 177 0
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки
#Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (644) упевнено обіграв італійця Флавіо Коболлі (62) у матчі першого кола турніру категорії ATP 500 у Барселоні.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3. Надаль не виконав жодної подачі навиліт (3 в суперника), допустив 3 подвійні помилки (3 в суперника) й реалізував 4 з 10 брейк-пойнтів (1/2 у суперника).

Трибуни натхненно зустріли легендарного 22-разового переможця турнірів серії Grand Slam, який до цього востаннє виходив на своє улюблене ґрунтове покриття 681 день тому (коли вчотирнадцяте тріумфував на Ролан Ґаррос, у трьох сетах здолавши Каспера Рууда).

Також фани з неабияким ентузіазмом сприйняли його знаменитий передматчевий забіг до задньої лінії.

Перший брейк у матчі Рафа зробив у четвертому геймі. Не в останню чергу завдяки ось цьому майстерно виконаному вкороченому різаному ударові.

У другій партії Надаль теж зміг швидко взяти гейм на подачі суперника. Запорукою став неймовірний контратакувальний удар під задню лінію, який застав зненацька на 16 років молодшого опонента.

Відео матчболу

Наступним суперником Надаля стане 4-й сіяний турніру — австралієць Алекс Де Мінор (11).

Рафаель вигравав змагання в Барселоні рекордні 12 разів, а у 2017 році центральний корт турніру був перейменований на його честь — Pista Rafa Nadal.

Нагадаємо, ветеран, оклигавши від травм, повернувся в Тур після майже річної перерви на початку 2024-го, дійшовши до чвертьфіналу Брісбена. Але потім почергово знімався з усіх наступних змагань ще до їхнього старту.

Головною ціллю Надаля на, як він сам зазначав, потенційно останній рік професійної кар'єри є якраз виступ під час ґрунтового сезону, зокрема його кульмінації — Відкритого чемпіонату Франції.

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