Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки

Якщо точніше — вперше за 681 день!

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (644) упевнено обіграв італійця Флавіо Коболлі (62) у матчі першого кола турніру категорії ATP 500 у Барселоні.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3. Надаль не виконав жодної подачі навиліт (3 в суперника), допустив 3 подвійні помилки (3 в суперника) й реалізував 4 з 10 брейк-пойнтів (1/2 у суперника).

Трибуни натхненно зустріли легендарного 22-разового переможця турнірів серії Grand Slam, який до цього востаннє виходив на своє улюблене ґрунтове покриття 681 день тому (коли вчотирнадцяте тріумфував на Ролан Ґаррос, у трьох сетах здолавши Каспера Рууда).

Також фани з неабияким ентузіазмом сприйняли його знаменитий передматчевий забіг до задньої лінії.

Rafa Nadal does his sprint back to the baseline on a clay court for the first time in almost 2 years.



A vision. ❤️



pic.twitter.com/zZVuxrZNB1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 16, 2024

Перший брейк у матчі Рафа зробив у четвертому геймі. Не в останню чергу завдяки ось цьому майстерно виконаному вкороченому різаному ударові.

У другій партії Надаль теж зміг швидко взяти гейм на подачі суперника. Запорукою став неймовірний контратакувальний удар під задню лінію, який застав зненацька на 16 років молодшого опонента.

AH OUAIS D'ACCORD ! Le coup droit de Nadal comme à la bonne époque !pic.twitter.com/2QRGtrfmVs — TennisTemple (@tennistemple) April 16, 2024

Відео матчболу

As if he never left…😍@RafaelNadal returns to winning ways as he defeats Cobolli 6-2 6-3 in Barcelona@bcnopenbs #BCNOpenBS pic.twitter.com/xVmeXEYXm8 — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2024

Наступним суперником Надаля стане 4-й сіяний турніру — австралієць Алекс Де Мінор (11).

Рафаель вигравав змагання в Барселоні рекордні 12 разів, а у 2017 році центральний корт турніру був перейменований на його честь — Pista Rafa Nadal.

Нагадаємо, ветеран, оклигавши від травм, повернувся в Тур після майже річної перерви на початку 2024-го, дійшовши до чвертьфіналу Брісбена. Але потім почергово знімався з усіх наступних змагань ще до їхнього старту.

Головною ціллю Надаля на, як він сам зазначав, потенційно останній рік професійної кар'єри є якраз виступ під час ґрунтового сезону, зокрема його кульмінації — Відкритого чемпіонату Франції.

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