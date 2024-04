Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (644) упевнено обіграв італійця Флавіо Коболлі (62) у матчі першого кола турніру категорії ATP 500 у Барселоні.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3. Надаль не виконав жодної подачі навиліт (3 в суперника), допустив 3 подвійні помилки (3 в суперника) й реалізував 4 з 10 брейк-пойнтів (1/2 у суперника).

Трибуни натхненно зустріли легендарного 22-разового переможця турнірів серії Grand Slam, який до цього востаннє виходив на своє улюблене ґрунтове покриття 681 день тому (коли вчотирнадцяте тріумфував на Ролан Ґаррос, у трьох сетах здолавши Каспера Рууда).

Також фани з неабияким ентузіазмом сприйняли його знаменитий передматчевий забіг до задньої лінії.

Rafa Nadal does his sprint back to the baseline on a clay court for the first time in almost 2 years.



