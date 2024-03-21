Джерело - Marca.

22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль має намір повернутися на корт під час ґрунтового сезону.

Про це він розповів перед церемонією вручення другої премії власного фонду.

"Я зроблю все можливе, щоб постаратися не пропустити початок ґрунтового сезону – це моя мета. Але я не можу нічого говорити напевно, бо останнім часом, на жаль, доводиться бути обережним із прогнозами. Я жодного разу не припиняв тренуватися. Почуваюся добре, просто не зовсім вдається слідувати запланованому графіку. Сподіваюся, незабаром усе зміниться, але не можу сказати напевно.

Немає значення, оптиміст я чи песиміст. Я реаліст. Минуло вже багато часу, я дуже старий, і в мене за плечима тривала кар'єра. Я не намагаюся здаватися кимось, просто намагаюся робити свою роботу день у день, щоб подарувати собі можливість продовжувати грати на високому рівні. Подивимося, наскільки цього вистачить", - сказав Надаль.

Напередодні іспанець знявся з турніру в Індіан-Веллсі, який виграв Карлос Алькарас.