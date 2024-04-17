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Костюк гратиме в першому колі турніру WTA 500 у Штутгарті

Сьогодні 10:35 198 0
Костюк гратиме в першому колі турніру WTA 500 у Штутгарті
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк (27) зіграє у першому колі на турнірі WTA 500 з тенісу в німецькому Штутгарті.

Її суперницею буде місцева тенісистка Лаура Зігемунд (84), яка отримала Wild Card.

Початок – не раніше 15:00 за київським часом.

Спортсменки зустрічалися лише одного разу, українка програла.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Криті корти, ґрунт, одиночний розряд
Штутгарт (Німеччина), перше коло
Призовий фонд – $802 237
17 квітня

Марта Костюк (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина) 

Нагадаємо, Марта знялася зі змагань перед своїм стартовим матчем турніру в Маямі.

Раніше ми повідомляли, що  Костюк розповіла про екстремальний серфінг на Мальдівах: "Я мало не загинула".

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