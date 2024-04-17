Костюк гратиме в першому колі турніру WTA 500 у Штутгарті

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Марта Костюк (27) зіграє у першому колі на турнірі WTA 500 з тенісу в німецькому Штутгарті.
Її суперницею буде місцева тенісистка Лаура Зігемунд (84), яка отримала Wild Card.
Початок – не раніше 15:00 за київським часом.
Спортсменки зустрічалися лише одного разу, українка програла.
Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Криті корти, ґрунт, одиночний розряд
Штутгарт (Німеччина), перше коло
Призовий фонд – $802 237
17 квітня
Марта Костюк (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина)
Нагадаємо, Марта знялася зі змагань перед своїм стартовим матчем турніру в Маямі.
Раніше ми повідомляли, що Костюк розповіла про екстремальний серфінг на Мальдівах: "Я мало не загинула".