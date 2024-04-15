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Світоліна розкритикувала суддю за помилку під час вирішального матчу у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 10:35 158 0
Світоліна розкритикувала суддю за помилку під час вирішального матчу у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок, #Кубок Біллі Джин Кінг, #Еліна Світоліна

Джерело - Інстаграм Еліни Світоліної.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вважає, що суддя на вишці припустився серйозної помилки, коли віддав очко суперницям сестер Кіченок у вирішальному матчі відбору на Кубок Біллі Джин Кінг. 

Своє невдоволення суддівством Еліна висловила в Instagram. 

"Оце так погана робота судді! Як він взагалі міг таке придумати? Від живота в ракетку і в корт?! Величезна помилка!" — написала Світоліна. 

Цей епізод стався за рахунку 4:3 за геймами в другому сеті. Якби суддя не припустився помилки і зарахував очко українкам, то в наступному геймі вони б вже подавали на перемогу в другій партії. У підсумку румунки Ана Богдан та Жаклін Крістіан перемогли на тайбрейку та вивели свою збірну у фінальний етап Кубку Біллі Джин Кінг. 

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