Світоліна розкритикувала суддю за помилку під час вирішального матчу у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Інстаграм Еліни Світоліної.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вважає, що суддя на вишці припустився серйозної помилки, коли віддав очко суперницям сестер Кіченок у вирішальному матчі відбору на Кубок Біллі Джин Кінг.

Своє невдоволення суддівством Еліна висловила в Instagram.

"Оце так погана робота судді! Як він взагалі міг таке придумати? Від живота в ракетку і в корт?! Величезна помилка!" — написала Світоліна.

Цей епізод стався за рахунку 4:3 за геймами в другому сеті. Якби суддя не припустився помилки і зарахував очко українкам, то в наступному геймі вони б вже подавали на перемогу в другій партії. У підсумку румунки Ана Богдан та Жаклін Крістіан перемогли на тайбрейку та вивели свою збірну у фінальний етап Кубку Біллі Джин Кінг.