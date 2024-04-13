Рууд уперше в кар'єрі здолав Джоковича та вийшов у фінал Монте-Карло

Норвежець також уперше взяв бодай один сет у грі проти серба.

Джерело - Чемпіон.

Норвезький тенісист Каспер Рууд (10) переміг серба Новака Джоковича (1) у півфіналі турніру категорії ATP 1000 в Монте-Карло.

Матч тривав 2 години 18 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 1:6, 6:4. Рууд виконав 4 подачі навиліт (3 в суперника), допустив 4 подвійні помилки (2 в суперника) й реалізував 4 з 7 брейк-пойнтів (4/5 у суперника).

У вирішальній третій партії перша ракетка світу зміг зрівняти рахунок після 1:4 на користь суперника, проте до повноцінного камбеку не дотягнув. А на третьому матчболі Рууда ще й допустив подвійну помилку.

Відео останнього розіграшу

THE BIGGEST WIN OF HIS CAREER 🤯@CasperRuud98 secures his first-ever Top 3 victory after a 6-4 1-6 6-4 win over Djokovic 🥶#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/6K2M867vay — Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2024

Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Монте-Карло, Монако Ґрунт Призовий фонд - €6,410,670 1/2 фіналу, 13 квітня

Каспер Рууд (Норвегія) - Новак Джокович (Сербія) 6:4, 1:6, 6:4

Відтак Рууд уперше за 6 матчів святкував перемогу над Джоковичем, а також уперше виграв бодай один сет в іменитого 40-разового тріумфатора турнірів серії "Мастерс". Їхня попередня зустріч відбулась у фіналі Ролан Ґаррос-2023 (6:7(1), 3:6, 5:7).

25-річний норвежець 10-й раз грав у півфіналі на "тисячниках" (6-й раз на ґрунті та вдруге в Монте-Карло) і боротиметься за свій перший титул на турнірах категорії ATP 1000.

У вирішальному матчі йому протистоятиме грек Стефанос Ціціпас (12), який драматично завдав другої поразки в сезоні італійцеві Янніку Сіннеру (2).