Рууд уперше в кар'єрі здолав Джоковича та вийшов у фінал Монте-Карло

Норвезький тенісист Каспер Рууд (10) переміг серба Новака Джоковича (1) у півфіналі турніру категорії ATP 1000 в Монте-Карло.

Матч тривав 2 години 18 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 1:6, 6:4. Рууд виконав 4 подачі навиліт (3 в суперника), допустив 4 подвійні помилки (2 в суперника) й реалізував 4 з 7 брейк-пойнтів (4/5 у суперника).

У вирішальній третій партії перша ракетка світу зміг зрівняти рахунок після 1:4 на користь суперника, проте до повноцінного камбеку не дотягнув. А на третьому матчболі Рууда ще й допустив подвійну помилку.

THE BIGGEST WIN OF HIS CAREER 🤯@CasperRuud98 secures his first-ever Top 3 victory after a 6-4 1-6 6-4 win over Djokovic 🥶#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/6K2M867vay