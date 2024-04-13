Цуренко: Відчувала наш командний дух — у цьому був наш секрет

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Леся Цуренко (42) вважає, що переломний момент у матчі з Аною Богдан стався у п’ятому геймі другого сету, коли їй вдалося відігратися з 0:40.

Своїми враженнями від перемоги в поєдинку за збірну України Леся поділилася в коментарі для "Великого тенісу України".

"Як я вже сказала на корті, я була дуже позитивна всередині себе, і на початку матчу я не дуже грала у свою гру. Я припускалася багато помилок, але при цьому, я залишалася позитивною і повторювала про себе хороші слова. У мене не було ніяких негативних думок про себе. Це було ключовим моментом. Насправді, я думаю, що цей позитивний настрій дійсно допоміг мені. І я була дуже зібраною, весь час розмовляла з капітаном, ми думали про стратегію під час переходів, тож, думаю, це і був ключовий момент. Я думаю, що ті два гейми на початку другого сету, коли я виграла з 15:40, а потім з 0:40, думаю, багато що змінили. А я просто, як я вже говорила, продовжувала боротися за кожне очко, незалежно від рахунку. До того ж, ми зіграли кілька дуже затяжних і складних фізично геймів і наприкінці, я думаю, вона була трохи більш втомленою, ніж я. Тож я дуже ціную той фізичний стан, який у мене є.



Що я змінила у своїй грі в другому сеті? Чесно кажучи, я думаю, що просто стала менше помилятися. І, як я вже говорила, я була дуже зібраною і стратегічно обмірковувала, що мені робити в кожному наступному геймі. Постійно була на зв'язку з капітаном і з командою. Я відчувала наш командний дух. Так що, так, у цьому і був секрет", — сказала Цуренко.

Сьогодні, 13 квітня, протистоння між збірними України та Румунії продовжиться трьома матчами. Зокрема, Леся Цуренко зіграє з Крістіан Жаклін, яка вчора у двох сетах програла Еліні Світоліній.

Розклад поєдинків

13 квітня (початок о 18:00*)

Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)

Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

Формат

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.