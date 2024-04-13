Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчі проти Румунії

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (18) обіграла Жаклін Крістіан (75) у другому поєдинку матчевої зустрічі в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між командами України та Румунії.

Гра тривала 1 годину 38 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 7:5. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 6 з 12 брейк-пойнтів.

Відео переможного розіграшу

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis

Кваліфікація

Амелія-Айленд, США

Грунт

Другий матч, 12 квітня

Еліна Світоліна (Україна) — Жаклін Крістіан (Румунія) 6:3, 7:5

Напередодні стартовий матч у зустрічі з Румунією виграла Леся Цуренко, яка обіграла Ану Богдан — 3:6, 6:2, 6:0.

Наступний матч за збірну України зіграє знову Світоліна. Її суперницею буде Богдан. Матч відбудеться 13 квітня, початок не раніше 18:00 за київським часом.

Розклад поєдинків

13 квітня (початок о 18:00*)

Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)

Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

Формат

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.