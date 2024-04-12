Цуренко вольовою перемогою над Богдан відкрила рахунок у матчі Україна — Румунія

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (42) обіграла Ану Богдан (64) у першому матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між командами України та Румунії.

Гра тривала 2 години 4 хвилини. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 9 з 14 брейк-пойнтів.

Попередня зустріч цих суперниць відбулась на Вімблдоні-2023 і стала другим найдовшим матчем в історії жіночої частини турніру — 3 години 40 хвилин. Та гра завершилась на користь Цуренко з рахунком 4:6, 6:3, 7:6(18). Також Леся та Ана тоді провели найдовший тайбрейк в історії турнірів серії Grand Slam — 37 хвилин.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis

Кваліфікація

Амелія-Айленд, США

Грунт

Перший матч, 12 квітня

Леся Цуренко (Україна) — Ана Богдан (Румунія) 3:6, 6:2, 6:0

Наступний матч за збірну України зіграє Еліна Світоліна. Її суперницею буде Жаклін Крістіан. Початок матчу не раніше 22:45 за київським часом.

Розклад поєдинків

12 квітня (початок о 22:45*)

Еліна Світоліна (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

13 квітня (початок о 18:00*)

Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)

Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

Формат

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.