Визначився розклад поєдинків матчевої зустрічі Україна — Румунія

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування поєдинків відбіркового матчу Кубку Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними України та Румунії. Початися протистояння має зустріччю Лесі Цуренко та Ани Богдан.
Результати жеребкування
12 квітня (початок о 20:00*)
- Леся Цуренко (Україна) - Ана Богдан (Румунія)
- Еліна Світоліна (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)
13 квітня (початок о 18:00*)
- Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)
- Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)
- Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)
*указаний час — київський.
Поєдинки в межах протистояння відбуватимуться на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок.
Змагання транслюватиме телеканал Setanta Sports+. Також матч можна буде переглянути безплатно на YouTube-каналі медіакомпанії.