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Визначився розклад поєдинків матчевої зустрічі Україна — Румунія

Сьогодні 19:37 261 0
Визначився розклад поєдинків матчевої зустрічі Україна — Румунія
#Кубок Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування поєдинків відбіркового матчу Кубку Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними України та Румунії. Початися протистояння має зустріччю Лесі Цуренко та Ани Богдан.

Результати жеребкування

12 квітня (початок о 20:00*)

  • Леся Цуренко (Україна) - Ана Богдан (Румунія) 
  • Еліна Світоліна (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

13 квітня (початок о 18:00*)

  • Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)
  • Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія) 
  • Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні  / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

Поєдинки в межах протистояння відбуватимуться на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок. 

Змагання транслюватиме телеканал Setanta Sports+. Також матч можна буде переглянути безплатно на YouTube-каналі медіакомпанії.

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