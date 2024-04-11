Визначився розклад поєдинків матчевої зустрічі Україна — Румунія

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування поєдинків відбіркового матчу Кубку Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними України та Румунії. Початися протистояння має зустріччю Лесі Цуренко та Ани Богдан.

Результати жеребкування

12 квітня (початок о 20:00*)

Леся Цуренко (Україна) - Ана Богдан (Румунія)

Еліна Світоліна (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

13 квітня (початок о 18:00*)

Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)

Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

Поєдинки в межах протистояння відбуватимуться на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок.

Змагання транслюватиме телеканал Setanta Sports+. Також матч можна буде переглянути безплатно на YouTube-каналі медіакомпанії.