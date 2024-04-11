Світоліна — про здоров'я: Американська серія мене дійсно зміцнила

Джерело - Великий теніс України.

Стан здоров'я першої ракетки України Еліни Світоліної (18) покращився після серії турнірів у США.

Про це Світоліна розповіла порталу Великий теніс України.

"Стан здоров’я покращився. Навіть у Чарльстоні, коли мені довелося грати два матчі в один день, я наступного дня почувалася добре. Я б не сказала, що відіграла добре цю американську серію турнірів, але відіграла як змогла і тренувалася по максимуму. Були дуже непрості матчі.

Я не відчувала, що була у стовідсотковій фізичній формі, але коли ти атлет, то ти не можеш себе почувати на сто відсотків кожного дня. Думаю, що ця американська серія мене дійсно зміцнила і мої м’язи також. Наприклад, у Дубаї або в Індіан-Веллсі я почувалася погано після матчів. Після Маямі та після Чарльстона все набагато краще.

Тут у нас були чудові тренування, по два на день. Ми навіть жартували, що в нас вийшов такий міні-збір перед ґрунтовим сезоном. Дуже рада, що ми так зібралися, дуже дружна атмосфера в команді, і дуже сподіваюся, що все це ми зможемо перенести і на наш матч", — сказала Світоліна.

Нагадаємо, відбірковий матч Кубку Біллі Джин Кінг між збірними України та Румунії відбудеться 12-13 квітня. Окрім Світоліної, Україну також представлять Леся Цуренко, Юлія Стародубцева та сестри Кіченок. Матчі за їхньої участі можна буде переглянути безплатно.

Нагадаємо, що Еліна поступилась бельгійці Елізе Мертенс (30) у третьому колі турніру WTA 500 в американському Чарльстоні.