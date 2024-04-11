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07.04.2024 07:40 960

Світоліна — про жіночу збірну України: Команда старожилів

Сьогодні 14:11 137 0
Світоліна — про жіночу збірну України: Команда старожилів
#Еліна Світоліна

Джерело - Великий теніс України.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пожартувала, що оскільки жіноча національна збірна складається з досвідчених тенісисток, її можна називати "командою старожилів". 

Про підготовку до матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг та атмосферу в команді Еліна розповіла в інтерв’ю "Великому тенісу України". 

"Ми ось якраз на цю тему з дівчатами говорили нещодавно. Оскільки в нас зараз дівчата, які грали вже багато років у команді, то ми згадували, як грали в Харкові, коли приїжджала Серена Вільямс, потім, там же, в Харкові, грали проти Австралії, грали в Києві, в Чорноморську.
Тобто ми вже тут жартуємо, що ми... не те, щоб старі (сміється), але, можна сказати, команда старожилів грає. Тому є, що згадати і, звичайно, сумно від того, що не можемо зіграти цей матч вдома, в Україні.
Менше з тим, ми знайшли дуже класне місце і можемо провести матч тут, в Амелія-Айленд. Тут хороші умови, все є на місці, дуже багато кортів. Центральний корт уже як кілька днів облаштовують для матчу. Тож все добре, з нетерпінням чекаємо початку нашого матчу в п'ятницю", — сказала Світоліна. 

Нагадаємо, відбірковий матч Кубку Біллі Джин Кінг між збірними України та Румунії пройде 12-13 квітня. Окрім Світоліної, Україну також представлять Леся Цуренко, Юлія Стародубцева та сестри Кіченок. Матчі за їхньої участі можна буде переглянути безплатно

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