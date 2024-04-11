Світоліна: Ті, хто грають на світовій арені, сприймають війну як місію — допомогти нашій країні

Еліна Світоліна розповіла, як вона та інші представники України намагаються приносити користь своїми виступами на міжнародній арені.

На важливості допомоги своїй країні тенісистка наголосила в інтерв’ю Action Sports Ja.

"Війна триває вже два роки. Для нас, хто грає та змагається на світовій арені, ми стали сприймати це як місію — допомогти нашій країні, нашим сім’ям і дітям. Ви знаєте, що через мій фонд ми проводимо різні заходи — починаючи від тенісних турнірів в Україні і закінчуючи психологічною допомогою, яка зараз дуже важлива.

Ми маємо досвід виступів на світовій арені, тож хочемо допомогти молодому поколінню проходити навчитися через ці складні моменти, особливо враховуючи, що їхні батьки стикаються з великим стресом та переживаннями. Це важливо — пілкуватися про юних спортсменів, продовжувати грати в теніс.

Я вважаю своєю місією розвивати теніс у своїй країні та приносити трохи хороших новин", — сказала Світоліна.