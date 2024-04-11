Сачко зазнав поразки в другому колі Челенджера в Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (184) поступився швейцарцю Леандро Ріді (166) в другому колі Челенджера в Мадриді, Іспанія.

Поєдинок тривав 1 годину 9 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2. Українець один раз подав навиліт та допустив одну подвійну помилку.

У наступному колі змагань Ріді зустрінеться з переможцем пари Жоау Фонсека (292, Бразилія) - Гарольд Майо (119, Франція).

Open Comunidad de Madrid - ATP Challenger 100

Мадрид, Іспанія, Ґрунт

Призовий фонд — €120,950

Друге коло, 11 квітня

Леандро Ріді (Швейцарія) — Віталій Сачко (Україна) 6:3, 6:2

На шляху до другого раунду Сачко переміг італійця Франческо Пассаро (219).

Нагадаємо, напередодні Ілля Марченко (256) разом із литовцем Річардасом Беранкісом (367) програв дуету корейця Чун Югсена (387) та тайванця Су Ю Сіу (243) в 1/4 фіналу турніру в корейському Пусані.