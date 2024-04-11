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06.04.2024 10:01 1047

Сачко зазнав поразки в другому колі Челенджера в Іспанії

Сьогодні 18:07 159 0
Сачко зазнав поразки в другому колі Челенджера в Іспанії
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (184) поступився швейцарцю Леандро Ріді (166) в другому колі Челенджера в Мадриді, Іспанія.

Поєдинок тривав 1 годину 9 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2. Українець один раз подав навиліт та допустив одну подвійну помилку.

У наступному колі змагань Ріді зустрінеться з переможцем пари Жоау Фонсека (292, Бразилія) - Гарольд Майо (119, Франція).

Open Comunidad de Madrid - ATP Challenger 100
Мадрид, Іспанія, Ґрунт
Призовий фонд — €120,950
Друге коло, 11 квітня
Леандро Ріді (Швейцарія) — Віталій Сачко (Україна) 6:3, 6:2

На шляху до другого раунду Сачко переміг італійця Франческо Пассаро (219).

Нагадаємо, напередодні Ілля Марченко (256) разом із литовцем Річардасом Беранкісом (367) програв дуету корейця Чун Югсена (387) та тайванця Су Ю Сіу (243) в 1/4 фіналу турніру в корейському Пусані.

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