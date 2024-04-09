Сачко переміг у першому раунді Челенджеру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (187) переміг італійця Франческо Пассаро (219) у першому раунді Челенджеру в Мадриді (Іспанія).
Поєдинок тривав 2 години 55 хвилин і завершився з рахунком 2:1. Українець 1 раз подав навиліт, припустився 3 подвійних помилок та зміг відіграти 6 з 16 брейк-пойнтів.
ATP Challenger Tour
Мадрид, Іспанія
Основна сітка, перший раунд
9 квітня
Франческо Пассаро (Італія) — Віталій Сачко (Україна) 3:6, 6:4, 5:7
Нагадаємо, напередодні Сачко програв італійцю Лоренцо Джустіно (354) у другому раунді турніру в Барселоні.