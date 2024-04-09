Сачко переміг у першому раунді Челенджеру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (187) переміг італійця Франческо Пассаро (219) у першому раунді Челенджеру в Мадриді (Іспанія).

Поєдинок тривав 2 години 55 хвилин і завершився з рахунком 2:1. Українець 1 раз подав навиліт, припустився 3 подвійних помилок та зміг відіграти 6 з 16 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour

Мадрид, Іспанія

Основна сітка, перший раунд

9 квітня

Франческо Пассаро (Італія) — Віталій Сачко (Україна) 3:6, 6:4, 5:7

Нагадаємо, напередодні Сачко програв італійцю Лоренцо Джустіно (354) у другому раунді турніру в Барселоні.