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Сачко переміг у першому раунді Челенджеру в Іспанії

Сьогодні 16:31 123 0
Сачко переміг у першому раунді Челенджеру в Іспанії
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (187) переміг італійця Франческо Пассаро (219) у першому раунді Челенджеру в Мадриді (Іспанія).

Поєдинок тривав 2 години 55 хвилин і завершився з рахунком 2:1. Українець 1 раз подав навиліт, припустився 3 подвійних помилок та зміг відіграти 6 з 16 брейк-пойнтів. 

ATP Challenger Tour
Мадрид, Іспанія
Основна сітка, перший раунд
9 квітня
Франческо Пассаро (Італія) — Віталій Сачко (Україна) 3:6, 6:4, 5:7

Нагадаємо, напередодні Сачко програв італійцю Лоренцо Джустіно (354) у другому раунді турніру в Барселоні.

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