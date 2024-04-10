Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло

Джерело - Чемпіон.

Російський тенісист Данііл Мєдвєдєв (4) жорстко накричав на суддів під час матчу 2-го кола Мастерса в Монте-Карло проти француза Ґаеля Монфіса (40).

Після того, як рахунок у другій партії став 4:1 на користь чоловіка Еліни Світоліної, Мєдвєдєву здалося, що лінійний арбітр помилився в одному з розіграшів, не зафіксувавши аут після удару суперника, і вирішив перейти на свій звичний стиль поведінки.

Спершу "спілкування" велося англійською, а потім Данііл перемкнувся на рідні матюки. Втім, "нейтральний" представник країни-терористки навіть не отримав попередження від судді на вишці Мохамеда Лаяні, який у ході згаданої промови був відправлений за нелітературною адресою.

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Проте Мєдвєдєв зумів угамувати емоції та врятував, здавалось, уже безнадійний сет, у підсумку відсвяткувавши перемогу в матчі з рахунком 6:2, 6:4. Його наступним суперником буде земляк Карен Хачанов (17).

Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли Данііл дозволяє собі на корті неадекватну поведінку. До прикладу, після поразки восени 2023 року на Мастерсі в Парижі тоді ще 3-тя ракетка світу показав уболівальникам середній палець, залишаючи корт.

Слід також додати, що нещодавно іншого росіянина Андрєя Рубльова дискваліфікували в півфіналі турніру в Дубаї за те, що він визвірився на лінійного суддю. До речі, Рубльов, який є чинним переможцем змагання серії ATP 1000 в Монте-Карло, напередодні провалив захист титулу, поступившись у стартовому матчі.