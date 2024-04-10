Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) дискваліфікувало на 15 років іспанського тенісиста Аарона Кортеса за участь у договірних іграх, підкуп організаторів та ставки на матчі.

30-річний спортсмен співпрацював зі слідством та отримав менший термін, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомляє ITIA.

"Мова йде про підтасовування результатів змагань і отримання грошей за "потрібні" результати матчів. А також про ставки на теніс, неінформування про корупційні підходи, та пропозицію хабаря організаторам турніру в обмін на Wild Card", – йдеться у офіційній заяві.

Раніше ми повідомляли, що українець Ілля Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані.

Також друга ракетка України Марченко у середу, 10 квітня, проведе гру 2-го кола зазначених корейських змагань у чоловічій парі. Початок — не раніше 10:40 за київським часом.