Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Олексій Крутих (409) зазнав поразки від німця Марко Топо (335) у фінальному матчі кваліфікації до турніру у Спліті, Хорватія.
Матч тривав 2 години 22 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:3. Крутих виконав 3 подачі навиліт, допустився 2 подвійних помилок та реалізував 2 з 7 брейкпойнта.
Split Open
Спліт, Хорватія, Ґрунт
Призовий фонд - €74,825
Фінал, кваліфікація
8 квітня
Марко Топо (Німеччина) - Олексій Крутих (Україна) 7:5, 3:6, 6:3
У півфіналі Крутих виявився сильнішим за боснійця Алдіна Шеткич.
Напередодні Ілля Марченко (252) вийшов до другого кола на "челенджері" у корейському Пусані.