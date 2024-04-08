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Крутих поступився у фіналі кваліфікації турніру в Хорватії

Сьогодні 13:58 152 0
Крутих поступився у фіналі кваліфікації турніру в Хорватії
#Олексій Крутих

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (409) зазнав поразки від німця Марко Топо (335) у фінальному матчі кваліфікації до турніру у Спліті, Хорватія. 

Матч тривав 2 години 22 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:3. Крутих виконав 3 подачі навиліт, допустився 2 подвійних помилок та реалізував 2 з 7 брейкпойнта.

Split Open
Спліт, Хорватія, Ґрунт
Призовий фонд - €74,825
Фінал, кваліфікація
8 квітня

Марко Топо (Німеччина) - Олексій Крутих (Україна) 7:5, 3:6, 6:3

У півфіналі Крутих виявився сильнішим за боснійця Алдіна Шеткич.

Напередодні Ілля Марченко (252) вийшов до другого кола на "челенджері" у корейському Пусані.

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