Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (409) зазнав поразки від німця Марко Топо (335) у фінальному матчі кваліфікації до турніру у Спліті, Хорватія.

Матч тривав 2 години 22 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:3. Крутих виконав 3 подачі навиліт, допустився 2 подвійних помилок та реалізував 2 з 7 брейкпойнта.

Split Open

Спліт, Хорватія, Ґрунт

Призовий фонд - €74,825

Фінал, кваліфікація

8 квітня

Марко Топо (Німеччина) - Олексій Крутих (Україна) 7:5, 3:6, 6:3

У півфіналі Крутих виявився сильнішим за боснійця Алдіна Шеткич.

Напередодні Ілля Марченко (252) вийшов до другого кола на "челенджері" у корейському Пусані.