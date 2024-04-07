Крутих розгромно переміг у півфіналі відбору на челенджер у Спліті

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (409) упевнено переграв боснійця Алдіна Шеткича (796) у півфінальному матчі кваліфікації до турніру у Спліті, Хорватія.

Матч тривав рівно 1 годину та завершився з рахунком 6:1, 6:1. Українець був кращим за майже всіма статистичними показниками, зокрема за ейсами, віннерсами та точністю подач.

Split Open

Спліт, Хорватія

1/2 фіналу кваліфікації

7 квітня

Олексій Крутих (Україна) - Алдін Шеткич (Боснія і Герцеговина) 6:1, 6:1

У фіналі відбору Крутих зіграє проти переможця пари Йерко Бркіч (Хорватія) —Марко Топо (Німеччина).

Нагадаємо, сестри Кіченок пробилися до фіналу парного турніру у Чарльстоні.