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Крутих розгромно переміг у півфіналі відбору на челенджер у Спліті

Сьогодні 12:22 111 0
Крутих розгромно переміг у півфіналі відбору на челенджер у Спліті

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (409) упевнено переграв боснійця Алдіна Шеткича (796) у півфінальному матчі кваліфікації до турніру у Спліті, Хорватія. 

Матч тривав рівно 1 годину та завершився з рахунком 6:1, 6:1. Українець був кращим за майже всіма статистичними показниками, зокрема за ейсами, віннерсами та точністю подач. 

Split Open
Спліт, Хорватія
1/2 фіналу кваліфікації
7 квітня

Олексій Крутих (Україна) - Алдін Шеткич (Боснія і Герцеговина) 6:1, 6:1

У фіналі відбору Крутих зіграє проти переможця пари Йерко Бркіч (Хорватія) —Марко Топо (Німеччина). 

Нагадаємо, сестри Кіченок пробилися до фіналу парного турніру у Чарльстоні

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