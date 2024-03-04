Марченко поступився у фіналі кваліфікації на "челленджері" в Лугано

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (№228) програв фінал кваліфікації на "челленджері" у швейцарському Лугано турку Джему Ілкелю (№318) - 6:7(6), 6:7(2).
Доля обох сетів вирішувалася на тай-брейках.
Lugano Challenger - АТР
Лугано, Швейцарія
Хард, Призовий фонд - €74000
Фінал кваліфікації, 4 березня
Ілля Марченко (Україна) - Джем Ілкель (Туреччина) - 6:7(6), 6:7(2)
Це вже четверта поспіль поразка Іллі у серії матчів між цими тенісистами, починаючи з 2022 року. Дуже незручний суперник для українця.
Цього року Марченко лише двічі грав у основних турнірах "челленджерів": в Нумеа і Кобленці.
Нагадаємо, став відомий оновлений рейтинг АТР.
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