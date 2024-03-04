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Марченко поступився у фіналі кваліфікації на "челленджері" в Лугано

У боротьбі програв турку Ілкелю
Сьогодні 14:17 148 0
Марченко поступився у фіналі кваліфікації на "челленджері" в Лугано
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (№228) програв фінал кваліфікації на "челленджері" у швейцарському Лугано турку Джему Ілкелю (№318) - 6:7(6), 6:7(2).

Доля обох сетів вирішувалася на тай-брейках.

Lugano Challenger - АТР

Лугано, Швейцарія

Хард, Призовий фонд - €74000

Фінал кваліфікації, 4 березня

Ілля Марченко (Україна) - Джем Ілкель (Туреччина) - 6:7(6), 6:7(2)

Це вже четверта поспіль поразка Іллі у серії матчів між цими тенісистами, починаючи з 2022 року. Дуже незручний суперник для українця.

Цього року Марченко лише двічі грав у основних турнірах "челленджерів": в Нумеа і Кобленці.

Нагадаємо, став відомий оновлений рейтинг АТР.

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