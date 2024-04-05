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Сестри Кіченок пробилися у півфіналу турніру в Чарльстоні

Сьогодні 07:30 223 0
Сестри Кіченок пробилися у півфіналу турніру в Чарльстоні
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок обіграли американський дует Медісон Кіз / Тейлор Таунсенд у чвертьфіналі парних змагань на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США). Сестри-близнючки вийшли до півфіналу. 

Матч тривав 1 годину 15 хвилин. Українки 1 раз подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та використали 3 з 4 брейк-пойнтів.

За місце у фіналі сестри Кіченко зустрінуться проти пари Ніколя Меліхар (США)/Еллен Перес (Австралія).

Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон (США), зелений ґрунт
Призовий фонд - $922,573
1/4 фіналу, 5 квітня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Медісон Кіз/Тейлор Таунсенд 3:6, 6:1, 10-8

Напередодні українки обіграли американку Софі Чанг і китаянку Сюй Іфань у другому колі турнірі.

Близнючки вперше грають разом у парному розряді з серпня минулого року. Зазначимо, що виступ у парі є підготовкою до матчу за національну збірну України проти Румунії на Кубку Біллі Джин Кінг, який також, як і турнір у Чарльстоні, пройде на зеленому ґрунті.

Раніше Еліна Світоліна завершила виступи в одиничному розряді. Українка у двох сетах поступилась бельгійці Елізе Мертенс –  6:4, 6:1.

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