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02.04.2024 17:33 384

Надаль не зіграє на Мастерсі в Монте-Карло

Сьогодні 20:14 77 0
Надаль не зіграє на Мастерсі в Монте-Карло
Getty Images
#Рафаель Надаль

Джерело - Твіттер.

22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль не зіграє на ґрунтовому турнірі серії Мастерс в Монте-Карло (Монако).

Про це він розповів у твіттері.

"Привіт усім, це дуже важкі моменти для мене. На жаль, я повинен вам сказати, що я не збираюся грати в Монте-Карло. Моє тіло просто не дозволяє.

І незважаючи на те, що я наполегливо працюю та докладаю максимум зусиль щодня, з усім бажанням грати та знову змагатися на турнірах, які були для мене дуже важливими, правда в тому, що наразі я не можу грати. Ви не уявляєте, як мені важко не змагатися в цьому турнірі.

Єдине, що я можу зробити, це прийняти ситуацію і спробувати дивитися в найближче майбутнє, зберігаючи азарт і волю до гри, щоб дати собі шанс на краще. Ще раз дякую всім, як завжди, за підтримку та найкращі побажання", - написав тенісист.

Нагадаємо, нещодавно іспанець знявся з турніру в Індіан-Веллсі, який виграв Карлос Алькарас

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