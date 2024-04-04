Надаль не зіграє на Мастерсі в Монте-Карло

22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль не зіграє на ґрунтовому турнірі серії Мастерс в Монте-Карло (Монако).

Про це він розповів у твіттері.

"Привіт усім, це дуже важкі моменти для мене. На жаль, я повинен вам сказати, що я не збираюся грати в Монте-Карло. Моє тіло просто не дозволяє.

І незважаючи на те, що я наполегливо працюю та докладаю максимум зусиль щодня, з усім бажанням грати та знову змагатися на турнірах, які були для мене дуже важливими, правда в тому, що наразі я не можу грати. Ви не уявляєте, як мені важко не змагатися в цьому турнірі.

Єдине, що я можу зробити, це прийняти ситуацію і спробувати дивитися в найближче майбутнє, зберігаючи азарт і волю до гри, щоб дати собі шанс на краще. Ще раз дякую всім, як завжди, за підтримку та найкращі побажання", - написав тенісист.