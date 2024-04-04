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Саудівська Аравія прийме Підсумковий турнір WTA

Сьогодні 17:12 106 0
Саудівська Аравія прийме Підсумковий турнір WTA
#WTA

Джерело - wtatennis.com.

Наступні три розіграші турніру WTA Finals відбудуться в Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.

Про це повідомляє WTA.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) уклала угоду з Федерацією тенісу Саудівської Аравії. Відповідно до якої, Ер-Ріяд прийме наступні три Підсумкові турніри WTA у 2024-2026 роках.

Фінал сезону 2024 року пройде з 2 по 9 листопада. У ньому візьмуть участь 8 найкращих гравчинь одиночного розряду та парні команди.

Зазначається, що турнір отримає рекордні призові у розмірі 15 млн доларів, з подальшим збільшенням у 2025 та 2026 роках.

Раніше українська тенісистка Ангеліна Калініна (33) обіграла колишню першу ракетку світу Каролін Возняцкі (126) у другому колі турніру категорії WTA 500 в американському Чарльстоні. 

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