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Надаль пропустить Masters 1000 у Маямі

Рафаель Надаль готується до турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 21:31 116 0
Надаль пропустить Masters 1000 у Маямі
Фото - Getty Images
#Рафаель Надаль

Джерело - tennis365.com.

Колишня перша ракетка світу та 22-разовий чемпіон турнірів Grans Slam іспанець Рафаель Надаль не виступить на турнірі категорії ATP Masters 1000 у Маямі.

Про це повідомив тенісист у коментарі Tennis365.

"Моїм планам в останні роки доводилося сильно відхилятися від того, чого б мені хотілося. Моя пріоритетна мета - підійти до ґрунтового сезону найкращим із можливих способів. Я сподіваюся бути в Індіан-Веллсі, можливо, я граю там востаннє, і для мене це дуже особливий турнір", - розповів Надаль.

Нагадаємо, Надаль пропустив попередній рік через травму, яку отримав на Australian Open-2023. Зокрема він вперше за 19 років не зміг зіграти на Відкритому чемпіонат Франції.

Раніше Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020.

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