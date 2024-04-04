Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (187) разом зі своїм чеським партнером Філіпом Дудою (1674) зазнали поразки в другому колі парного турніру Emilio Sanchez Challenger, який відбувається в Барселоні, Іспанія.

Українсько-чеський дует поступився іспанській парі Даніель Рінкон / Оріоль Баталья. Матч тривав 1 годину 22 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 4:6, 10:7. Сачко та Дуда не виконали жодної подачі навиліт, допустили 6 подвійних помилок та реалізували 2 з 3 брейк-пойнтів.

ATP Emilio Sanchez Challenger

Барселона, Іспанія

Призовий фонд - €74,825

Друге коло, парний турнір

4 квітня

Даніель Рінкон / Оріоль Баталья (Іспанія) - Віталій Сачко (Україна) / Оріоль Баталья (Чехія) 6:3, 4:6, 10:7

Напередодні на цій стадії турніру вилетів Олексій Крутих в парі з латвійцем Робертом Штромбахсом.

Нагадаємо, в одиночному розряді челенджеру в Барселоні Сачко зазнав поразки в другому раунді змагань. Крутих вилетів у першому ж колі турніру.