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Крутих поступився у першому раунді турніру в Барселоні

Сьогодні 15:16 108 0
Крутих поступився у першому раунді турніру в Барселоні
#ATP Challenger Tour, #Олексій Крутих

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (409) програв нідерландцю Єсперу Де Йонгу (155) у першому раунді челенджеру в Барселоні.

Матч тривав 1 годину та 4 хвилини. Поєдинок завершився з рахунком 1:6, 3:6.

Загалом Олексій допустив 2 подвійні помилки та не використав свої 2 брейкпойнти. Точність першої подачі українця становила 67%.

ATP Challenger Tour 75
Барселона, Іспанія
Основна сітка, перший раунд
2 квітня

Олексій Крутих (Україна) - Єспер Де Йонг (Нідерланди) 1:6, 3:6

Українець пробився на челенджер через кваліфікацію. Зазначимо, що у півфіналі Крутих здолав іспанця Семюеля Балфура. У фіналі кваліфікації українець переграв нідерландця Раяна Нейбура.

Нагадаємо, інший український тенісист Віталій Сачко вийшов у другий раунд змагання.

В наступному раунді Сачко зустрінеться з переможцем пари Новак - Джустіно.

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