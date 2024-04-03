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Сачко вилетів у другому раунді челенджеру в Барселоні

Сьогодні 14:55 194 0
Сачко вилетів у другому раунді челенджеру в Барселоні
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (187) вилетів з челенджеру в Барселоні, Іспанія. 

У матчі другого кола український тенісист поступився італійцю Лоренцо Джустіно (354). 

Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 0:2. Українець двічі подав навиліт, припустився двох подвійних помилок, виграв 60% на першій подачі та зміг відіграти 9 з 16 брейк-пойнтів. 

ATP Challenger Tour 75
Барселона, Іспанія
Основна сітка, другий раунд
2 квітня
Віталій Сачко (Україна) — Лоренцо Джустіно (Італія) 4:6, 2:6
Для Сачка це був перший турнір після відновлення від травми. До виступу в Барселоні Віталій востаннє виходив на корт ще в середині січня. 
Нагадаємо, нещодавно Сачко назвав свій топ-3 найсексуальніших тенісисток
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