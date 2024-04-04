Джерело - Чемпіон.

Український тенісист (409) Олексій Крутих разом зі своїм латвійським партнером Робертом Штромбахсом (386) зазнали поразки в другому колі парного турніру Emilio Sanchez Challenger, який відбувається в Барселоні, Іспанія.

Українсько-латвійський дует поступився німецькій парі Якоб Шнайттер/Марк Вальнер. Матч тривав 40 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:1. Крутих та Штромбахс не подали жодної подачі навиліт та допустили 3 подвійні помилки.

ATP Emilio Sanchez Challenger

Барселона, Іспанія

Призовий фонд - €74,825

Друге коло, парний турнір

4 квітня

Олексій Крутих (Україна) / Роберт Штромбахс (Латвія) — Якоб Шнайттер / Марк Вальнер (Німеччина) 6:1, 6:1

Нагадаємо, в одиночному розряді челенджеру в Барселоні Олексій вилетів у першому ж раунді. Також у другому колі турніру зазнав поразки Віталій Сачко.