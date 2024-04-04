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Крутих та Штромбахс поступилися в другому колі парного турніру в Барселоні

Сьогодні 15:09 88 0
Крутих та Штромбахс поступилися в другому колі парного турніру в Барселоні
#Олексій Крутих, #Роберт Штромбахс, #Якоб Шнайттер, #Марк Вальнер

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист (409) Олексій Крутих разом зі своїм латвійським партнером Робертом Штромбахсом (386) зазнали поразки в другому колі парного турніру Emilio Sanchez Challenger, який відбувається в Барселоні, Іспанія. 

Українсько-латвійський дует поступився німецькій парі Якоб Шнайттер/Марк Вальнер. Матч тривав 40 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:1. Крутих та Штромбахс не подали жодної подачі навиліт та допустили 3 подвійні помилки.

ATP Emilio Sanchez Challenger
Барселона, Іспанія
Призовий фонд - €74,825
Друге коло, парний турнір
4 квітня

Олексій Крутих (Україна) / Роберт Штромбахс (Латвія) — Якоб Шнайттер / Марк Вальнер (Німеччина) 6:1, 6:1

Нагадаємо, в одиночному розряді челенджеру в Барселоні Олексій вилетів у першому ж раунді. Також у другому колі турніру зазнав поразки Віталій Сачко.

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