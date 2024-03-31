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Крутих з перемоги стартував на турнірі в Барселоні

Крутих з перемоги стартував на турнірі в Барселоні
Сьогодні 14:09 101 0
Крутих з перемоги стартував на турнірі в Барселоні
#Олексій Крутих

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (401) обіграв іспанця Семюеля Балфура в півфіналі кваліфікації челенджеру в Барселоні.

Матч тривав 49 хвилин. Українець один раз подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 6 з 7 брейк-пойнтів.

У фіналі кваліфікації Крутих зіграє проти переможця протистояння Роберт Штромбахс (375, Латвія) - Раян Нейбур (483, Нідерланди).

ATP Challenger Tour 100 - Barcelona
Барселона, Іспанія
Кваліфікація, півфінал
31 березня

Олексій Крутих (Україна) - Семюель Балфур (Іспанія) 6:2, 6:1

Раніше українки дізналися своїх потенційних суперниць на турнірі Charleston Open.

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