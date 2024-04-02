Сачко переміг у першому раунді челенджеру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (187) переміг француза Трістана Ламазіна (286) у першому раунді челенджеру в Барселоні.

Матч тривав 2 години та 47 хвилин. Поєдинок один раз було призупинено.

У вирішальному сеті українець здійснив камбек, поступаючись з рахунком 1:5.

Загалом Віталій використав 8 з 14 брейкпойнтів.

ATP Challenger Tour 75

Барселона, Іспанія

Основна сітка, перший раунд

2 квітня

Віталій Сачко (Україна) - Трістан Ламазін (Франція) 6:7 (6), 6:1, 7:5

В наступному раунді Сачко зустрінеться з переможцем пари Новак - Джустіно.

Інший український тенісист Олексій Крутих завершив свій шлях на турнірі.

Нагадаємо, що українки змагаються на турнірі WTA у Чарльстоні. В другому колі в одиночному розряді перша ракетка України Еліна Світоліна (17) зустрінеться з австралійкою Дар'єю Севілл (108).

Також відомо, що на цій стадії змагань інша українка Даяна Ястремська(32) гратиме з полькою Магда Лінетт (63), Ангеліна Калініна (33) зустрінеться з Кароліною Возняцкі(126), а Леся Цуренко (39) очікує на переможницю протистояння між тенісистками російського походження: Аріна Родіонова (101) - Юлія Путінцева (52).